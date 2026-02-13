Рютте: Россия хочет казаться медведем, но она – садовая улитка 4 13.02.2026, 16:59

Марк Рютте

Генсек НАТО вспомнил о потерях России на фронте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия хочет казаться могучим медведем в войне против Украины, но на самом деле она – садовая улитка.

Об этом, как пишет «Европейская правда», Рютте сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек НАТО снова вспомнил о «впечатляющих» потерях России на фронте. По словам Рютте, в декабре прошлого года россияне потеряли 35 тысяч солдат, а в январе – 30 тысяч.

«Они хотят, чтобы мы воспринимали россиян как могучего медведя, но можно сказать, что в Украине они движутся со скоростью садовой улитки. И не будем забывать об этом. Не будем попадаться в ловушку российской пропаганды», – заявил он.

Генсек НАТО также вспомнил о встрече министров обороны стран Альянса, которая состоялась 12 февраля, отметив, что увидел «широкую поддержку» продолжения помощи Украине.

