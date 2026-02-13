Литовские пограничники перехватили 45 партий переправлявшихся по воздуху белорусских сигарет 3 13.02.2026, 17:12

1,738

Фото: vsat.lrv.lt

С начала 2026-го года.

С начала 2026 года литовские пограничники перехватили 45 грузов контрабандных белорусских сигарет, переправляшихся воздушными шарами, на сумму около 540 тыс. евро, сообщила 13 февраля Служба охраны государственной границы (СОГГ) при МВД балтийского государства. 29 партий было перехвачено в январе, 16 — с начала февраля.

Количество перехваченных пачек превысило 121 тысячу.

При этом СОГГ отмечает, что по сравнению с прошлым годом объем перехваченной воздушной контрабанды сократился: в январе 2025 года на складах пограничников оказалось 63 партии сигарет, доставленных из Беларуси воздушными шарами, в феврале — 45.

Последний случай был зафиксирован 12 февраля, когда на основании информации коллег из подразделений криминальной разведки пограничники заставы Кабеляй в Варенском районе перехватили груз, доставленный из Беларуси на воздушном шаре. В нем находилось 1.520 пачек сигарет NZ Gold и Queen Menthol с белорусскими акцизными марками. К грузу был прикреплен GPS-трекер контрабандистов.

По факту незаконного распоряжения подакцизными товарами проводится досудебное расследование.

СОГГ отмечает, что ее сотрудники с начала года задержали 22 человека, предположительно причастных к контрабанде, доставляемой по воздуху из Беларуси. В 2025 году пограничникам попался 171 человек, предположительно связанный с таким способом доставки сигарет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com