Мерц обратился к США: Быть в изоляции – не вариант 1 13.02.2026, 17:14

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и сотрудничать с Европой в глобальным вызовах.

Об этом канцлер заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц заявил, что трансатлантическое партнерство утратило свою самоочевидность – сначала в Соединенных Штатах, а затем и в Европе. Канцлер Германии обратился к представителям США с призывом восстановить доверие между Европой и Соединенными Штатами.

Он отметил, что европейцы уже вносят свой вклад в восстановление этих связей. Европа стремится оставить свои разногласия позади и работать вместе над разногласиями с Вашингтоном для установления здоровых отношений.

- Даже Соединенные Штаты не будут достаточно мощными, чтобы действовать самостоятельно. НАТО является не только нашим преимуществом, но и, дорогие американские друзья, вашим конкурентным преимуществом. Давайте вместе восстановим трансатлантическое доверие, – обратился канцлер к США.

В своей речи Мерц также раскритиковал движение MAGA («Сделаем Америку снова великой»), которое, среди прочего, настаивает на изоляционистской политике Соединенных Штатов.

«Битва культур MAGA в США не является нашей. Свобода слова заканчивается там, где высказывания направлены против человеческого достоинства и нашего Основного закона. Мы не верим в тарифы и протекционизм, а верим в свободную торговлю», – заявил Мерц.

