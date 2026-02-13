Ученые раскрыли одну из загадок темной материи 1 13.02.2026, 17:17

3,094

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

Самые первые черные дыры во Вселенной не исчезли.

В первые мгновения после Большого взрыва Вселенная представляла собой хаотичное и горячее место. Ученые считают, что в первоначальной плазме космоса могли быстро формироваться первичные черные дыры из плотных скоплений материи.

Это были первые черные дыры во Вселенной, которые как считают ученые не испарились и с их помощью можно объяснить загадочную темную материю. Исследование опубликовано на севере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Существующая теория предполагает, что в самые первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной возникли первичные черные дыры, которые могли иметь разную массу: от массы атома до массы Солнца. Долгое время считалось, что особенно небольшие черные дыры уже давно исчезли из-за излучения Хокинга.

То есть они постепенно теряли массу в результате этого квантового процесса и в итоге испарились. Но авторы исследования считают, что многие первичные дыры смогли дожить до наших дней.

При этом они могли расти за счет поглощения материи и излучения в ранней Вселенной. Таким образом эти черные дыры могли стать темной материей, невидимым каркасом, удерживающим галактики вместе.

По словам ученых, в ранней Вселенной в хаотичных и горячих условиях также существовали фотоны, то есть частицы света. Моделирование показывает, что первичные черные дыры могли поглощать это раннее излучение и энергию, а также окружающую материю, чтобы стать массивными объектами.

Исследование предполагает, что при определенных условиях первичные черные дыры могли не только медленно испаряться, но и становились ненасытными пожирателями космоса.

Способность первичных черных дыр к росту означает, что они могут жить гораздо дольше, чем предполагалось, что приводит к значительному увеличению их размеров и массы.

Если первичные черные дыры могут расти, то сегодня может существовать огромное количество таких объектов с разной массой, которые могут быть невидимой темной материей. Она взаимодействует с обычной материей только с помощью гравитации и ученые пытаются понять из чего она состоит.

Новое исследование предполагает, что она состоит из первичных черных дыр. Расчеты ученых показывают, что такой вариант развития событий возможен, но нужны дополнительные исследования.

Эта работа заставляет нас переосмыслить многое о самых ранних моментах существования Вселенной. Она требует фундаментальной переоценки эволюции первых черных дыр и их потенциала в объяснении тайны темной материи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com