Страны ОПЕК+ задумали снова увеличить добычу нефти 13.02.2026, 17:26

Это связано с напряженностью вокруг Ирана.

Восемь стран ОПЕК+, вероятно, снова вернутся к наращиванию добычи нефти с апреля, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяном картеле.

По словам собеседников агентства, решение будет обсуждаться накануне встречи 8 членов ОПЕК+ (Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Казахстана, Кувейта, Ирака, Алжира и Омана) 1 марта и связано с напряженностью вокруг Ирана и достаточно высокими ценами на нефть.

Возобновление увеличения добычи позволит лидеру ОПЕК Саудовской Аравии ‌и другому члену ОПЕК, ОАЭ, ‌вернуть себе долю рынка в то время, когда другие члены альянса ОПЕК+, такие как Россия, Венесуэла и Иран, испытывают трудности с ‌увеличением добычи из-за западных санкций, а ряд неудач сдерживает добычу в Казахстане.

Восьмерка ОПЕК+ увеличила с апреля по декабрь 2025 года квоты на добычу нефти примерно на 2,9 миллиона ‌баррелей в сутки, что составляет около 3% мирового потребления. Они ‌приостановили дальнейшее запланированное ежемесячное увеличение с января по март 2026 года из-за сезонного снижения спроса.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что на рынке наблюдается баланс и что альянс ОПЕК+ ожидает роста спроса начиная с марта. Это будет дополнительным фактором для обеспечения баланса, добавил он.

1 февраля восемь членов ОПЕК+, группы, которая добывает около половины нефти в мире, договорились сохранить паузу в увеличении добычи нефти в марте, учитывая сезонные факторы.

