21 мая 2026, четверг, 18:27
Сибига: Договоренности о скором вступлении в ЕС реальны

  • 13.02.2026, 17:39
Андрей Сибига

И речь идет не только об Украине.

Украина ведет консультации о том, как зафиксировать дату своего вступления в ЕС, причем договоренность должна учитывать также другие государства-кандидаты.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил журналистам в Мюнхене, отвечая на вопрос «Европейской правды».

Министр подчеркнул, что публичные требования Украины о фиксации в документах даты своего вступления в ЕС реалистичны.

- Все эти разговоры реалистичны. Украина откровенно ставит те запросные позиции, на которые мы рассчитываем, – заявил он.

По словам Андрея Сибиги, сейчас переговоры о схеме фиксации такой даты основываются на том, что речь идет не только о вступлении Украины, а о новой структуре безопасности:

«Для нас наше членство в ЕС – это элемент гарантий безопасности, поэтому мы сейчас проводим активные консультации с нашими европейскими партнерами».

Министр добавил, что его оптимизм, в частности, основывается на том, что Украине и ЕС удалось преодолеть проблему венгерского вето, начав процесс «фронтлоудинга».

«Это хороший пример, как находить правильные формулы приближения членства Украины в ЕС», – заявил он.

«Но не нужно забывать, что есть еще Западные Балканы, есть еще Молдова. Поэтому это комплексный вопрос, и мы работаем с нашими европейскими партнерами», – отметил он.

В частности, министр пояснил, что при любой схеме, в том числе в случае быстрого вступления Украины, этот процесс Киев проходил не в одиночку. «Очень важно понимать, что Украина категорически против декаплинга (разделение группы Украина-Молдова во вступительном процессе. – ЕП), ведь у нас с Молдовой общий путь обретения членства в ЕС», – пояснил Сибига.

