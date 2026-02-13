В РФ депутат предложила россиянам идти на огороды и не жаловаться на рост цен 28 13.02.2026, 18:07

Тамара Казанцева

По ее словам, лично она не ощутила роста цен.

Жалующиеся на инфляцию россияне — просто лентяи, а чтобы цены не росли, нужно выращивать свои овощи на огородах. Об этом заявила депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева. По ее словам, лично она не ощутила роста цен, который, по официальным данным, с начала войны превысил 50%, а по субъективным ощущениям людей — больше 100%.

«Свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что у меня не подорожало. Считаю, осталось даже на уровне трехлетней давности. Я сама работаю в Думе, еще работаю у себя на даче. Собираю ягоды, овощи и все остальное. У меня ничего не подорожало. <...> Думаю, те, кто не лентяи, тот себе заработал на дешевый салат оливье», — заявила Казанцева.

С 2022 года депутаты получили право не публиковать декларации о доходах. В последней опубликованной декларации за 2021 год доход Казанцевой составил 6,6 млн рублей, у нее в собственности три земельных участка, два жилых дома, три квартиры и гараж с машиной.

На этой неделе рекомендовали россиянам заниматься садоводством и в Госдуме. Россиянам следует начать выращивать огурцы дома на фоне их резкого подорожания в магазинах, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, лучше всего для комнатного выращивания подходят специальные самоопыляемые гибриды — они не требуют участия насекомых и устойчивы к ограниченному пространству. Такие сорта имеют соответствующую маркировку на упаковке и широко представлены в продаже, заверил Чаплин. Также он дал свои рекомендации по освещению, поливу, влажности воздуха и подкормках для огурцов. Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» подсчитали, что средняя розничная цена за килограмм огурцов к началу февраля выросла до 300,1 руб., что на 111% больше, чем было в ноябре прошлого года. По данным аналитической компании «АБ-Центр», Россия обеспечивает себя огурцами на 95%.

Представитель сети гипермаркетов «Лента» отмечал, что цены на овощи традиционно растут с января из-за снижения урожайности теплиц в зимний период, повышенного спроса после новогодних праздников и логистических издержек. При этом в текущем году урожайность во всех тепличных комплексах резко снизилась из-за аномальных холодов на всей территории России, говорил представитель ритейлера.

