Германия и Франция ведут тайные переговоры по ядерному арсеналу Европы
- 13.02.2026, 18:18
Евросоюз укрепит свои разведывательные службы.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры по европейскому ядерному сдерживанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
- Первая обязанность Европы и Германии - признать новую реальность, с которой она сталкивается, - отметил он.
По словам Мерца, альянс понял, что его свобода находится под угрозой, и «должен быть готовым к изменениям и жертвам». Он добавил, что Евросоюз укрепит свои разведывательные службы, но также должен иметь собственную стратегию безопасности.
Кроме того, канцлер Германии отметил, что начал конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно европейского ядерного сдерживания.
«Германия рассматривает это в соответствии со своими правовыми ядерными обязательствами, как часть НАТО», - сказал Мерц.