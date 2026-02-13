21 мая 2026, четверг, 19:11
Премьер Дании не считает, что кризис вокруг Гренландии завершен

  • 13.02.2026, 18:41
Метте Фредериксен

«Мы пробуем найти решение».

Хотя президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что кризис не решен.

Об этом она сказала в интервью Financial Times на Мюнхенской конференции по безопасности.

- Мы попробуем найти решение... но я не думаю, что это уже закончилось, – сказала она.

Рабочая группа, в состав которой входят представители Дании, Гренландии и США, изучает возможный компромисс, предусматривающий пересмотр договора 1951 года, который регулирует развертывание американских войск в Гренландии.

- Сейчас у нас есть более традиционный политический дипломатический путь вперед, – сказала Фредериксен, которая должна встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в Мюнхене.

«Мы понимаем, что для США Гренландия является вопросом внутренней обороны. Так было всегда, и мы обсудим это», – сказала она, повторив, что «красные линии» Дании в отношении суверенитета не будут пересечены.

