21 мая 2026, четверг, 20:35
  13.02.2026, 19:55
Польша приняла закон об амнистии для добровольцев, воюющих на стороне Украины

Решение приняли почти единогласно.

Сейм Польши принял закон, освобождающий от ответственности граждан страны, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Polskie Radio 24.

Решение приняли почти единогласно: 406 депутатов проголосовали за законопроект, 19 воздержались. Еще четверо выступили против.

Согласно новому закону, амнистия распространяется на поляков, которые воюют на стороне Украины против России, а также на тех, кто уже был осужден за участие в боевых действиях.

На сегодня, в Польше участие в иностранных вооруженных конфликтах без разрешения Министерства обороны наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Документ предусматривает отмену уголовной ответственности для польских добровольцев, которые воюют за Украину, а также для тех, кто занимался вербовкой граждан Польши или иностранцев на службу в ВСУ.

Период амнистии начинается с 6 апреля 2014 года. Точной статистики по количеству поляков, которые участвовали или продолжают участвовать в войне на стороне Украины, пока нет.

Написать комментарий

