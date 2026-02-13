Словакия осталась без российской нефти после удара по трубопроводу «Дружба» 2 13.02.2026, 20:12

7,110

Нефтепровод проходит через через Беларусь.

Словакия сообщила о прекращении поставок нефти по трубопроводу «Дружба», поврежденного в результате российского авиаудара по Украине 27 января. В Министерстве экономики республики заявили Bloomberg, что ситуация не угрожает ее энергетической безопасности: стратегических запасов сырья и нефтепродуктов хватит примерно на 90 дней. Словакия рассчитывает на возобновление прокачки в ближайшие дни, добавили в ведомстве.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Венгрия также готовится пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти, и выложил фото горящей инфраструктуры трубопровода после атаки 27 января, чтобы пресечь возможные обвинения в адрес Киева. В феврале Словакия и Венгрия нефть из России не получали, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. По его словам, в январе поставки по «Дружбе» в эти страны сократились до 150 тыс. баррелей в сутки. В январе–феврале 2022–2025 годов среднесуточный показатель составлял 200 тыс. баррелей.

Словакия и Венгрия до сих пор полагаются на поставки по «Дружбе», оставаясь единственными странами Евросоюза, которые продолжают приобретать российскую нефть. ЕС в январе принял окончательное решение также полностью прекратить в течение 2027 года импорт российского газа, который все еще получают Венгрия и Словакия. Они оспорили это решение в суде.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее делится на северное направление (через Беларусь — в Польшу и Германию) и южное (через Украину — в Словакию и Венгрию). Поставки российской нефти в Польшу и Германию прекратились в 2023 году из-за санкций. Последняя теперь получает нефть по северной ветке нефтепровода из Казахстана. До войны в Украине Россия поставляла в Европу через «Дружбу» около 720 тыс. баррелей сырой нефти ежедневно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com