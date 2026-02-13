Сколько бизнесов закрылось в Беларуси за 2025 год 13.02.2026, 20:23

Число банкротств в Беларуси ощутимо изменилось за 2025 год. В лучшую или худшую сторону, рассказали в пресс-службе Министерства экономики.

Всего в экономические суды поступило 62 792 исковых заявлений, из них заявлений по урегулированию неплатежеспособности – 1067, или 1,7% общего количества.

Отмечается, что субъектов хозяйствования, в отношении которых открывали дела о банкротстве, стало меньше в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.

В большинстве случаев (80%) речь идет о должниках, которые уже прекратили свою деятельность или находятся в стадии ликвидации.

Количество завершенных дел о несостоятельности и банкротстве увеличилось на 48%. При этом средний срок ликвидационного производства сократился с 8,5 месяца в 2024 году до 8,2 месяца в 2025-м.

В то же время процент удовлетворенных требований кредиторов по завершенным делам о несостоятельности вырос в два раза (с 20,7% в 2024 году до 42,7% в 2025-м).

А общее количество незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве снизилось на 11,4%.

