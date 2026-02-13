Президент Финляндии: Путин уже потерпел стратегическое поражение в войне с Украиной 13.02.2026, 22:51

Александр Стубб

Диктатор РФ хотел сделать Украину русской — а она стала европейской.

Российский диктатор Владимир Путин потерпел стратегическое поражение и не добился ни одной из поставленных целей в войне против Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля.

«Он (Путин) хотел сделать Украину русской — а она стала европейской. Он хотел предотвратить расширение НАТО — а получил вступление Финляндии и Швеции. Он хотел снижения наших расходов на оборону — а они растут до 5%», — приводит слова Стубба The Guardian.

Президент Финляндии отметил, что Россия проигрывает и в чисто военном аспекте. В частности он говорил о том, что территориальные достижения оккупантов незначительны, зато Украина только за один месяц — декабрь 2025 года — ликвидировала 34 тыс. российских солдат, и компенсировать эти потери новым набором россияне не смогли.

В ответ на вопрос украинского журналиста, как воспользоваться опытом Финляндии в борьбе с РФ, Стубб сказал: «Я не буду давать вам советы, но я думаю, что вы выиграете эту войну».

