Польша и Литва создают общий полигон в Сувалкском коридоре 13.02.2026, 20:44

2,460

Он фактически превратит Сувалкский коридор в «безграничный форпост» НАТО.

Польша и Литва намерены организовать совместный тренировочный полигон в районе Сувалкского коридора, расположенного вблизи Калининградской области. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в «безграничный форпост» НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками», — говорится в материале.

Как пишет издание, в конце января, во время трехсторонней встречи в Вильнюсе, где присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Кароль Навроцкий, президент Литвы Гитанас Науседа предложил «усилить безопасность» в данном регионе, который зачастую называют «ахиллесовой пятой» альянса.

Уточняется, что Литва уже инвестировала €100 млн в создание нового полигона для тренировок бригадного уровня в Капчяместисе, находящемся в самом центре Сувалкского коридора.

«Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы», — сообщается в публикации.

Сувалкский коридор представляет собой участок земли протяженностью около 100 км, расположенный на границе между Литвой и Польшей, имеющий также общие границы с Калининградской областью Российской Федерации и Беларусью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com