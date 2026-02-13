21 мая 2026, четверг, 21:27
Польша и Литва создают общий полигон в Сувалкском коридоре

  • 13.02.2026, 20:44
  2,460
Он фактически превратит Сувалкский коридор в «безграничный форпост» НАТО.

Польша и Литва намерены организовать совместный тренировочный полигон в районе Сувалкского коридора, расположенного вблизи Калининградской области. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в «безграничный форпост» НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками», — говорится в материале.

Как пишет издание, в конце января, во время трехсторонней встречи в Вильнюсе, где присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Кароль Навроцкий, президент Литвы Гитанас Науседа предложил «усилить безопасность» в данном регионе, который зачастую называют «ахиллесовой пятой» альянса.

Уточняется, что Литва уже инвестировала €100 млн в создание нового полигона для тренировок бригадного уровня в Капчяместисе, находящемся в самом центре Сувалкского коридора.

«Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы», — сообщается в публикации.

Сувалкский коридор представляет собой участок земли протяженностью около 100 км, расположенный на границе между Литвой и Польшей, имеющий также общие границы с Калининградской областью Российской Федерации и Беларусью.

