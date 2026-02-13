21 мая 2026, четверг, 22:09
Грузинским дипломатам запретят ездить в ЕС без виз

1
  • 13.02.2026, 21:19
  • 3,218
Уже в ближайшее время.

Еврокомиссия запустила процедуру приостановки безвизового режима для грузинских дипломатов в рамках санкций против Тбилиси. Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

«Страны ЕС уже дали свою позитивную оценку этому решению, теперь Еврокомиссия сможет сделать следующие шаги, о чем мы сообщим в ближайшее время», — сказал Ламмерт.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни обвинил Грузию в том, что она «отходит от демократических норм».

