Грузинским дипломатам запретят ездить в ЕС без виз 1 13.02.2026, 21:19

Уже в ближайшее время.

Еврокомиссия запустила процедуру приостановки безвизового режима для грузинских дипломатов в рамках санкций против Тбилиси. Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

«Страны ЕС уже дали свою позитивную оценку этому решению, теперь Еврокомиссия сможет сделать следующие шаги, о чем мы сообщим в ближайшее время», — сказал Ламмерт.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни обвинил Грузию в том, что она «отходит от демократических норм».

