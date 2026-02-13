Грузинским дипломатам запретят ездить в ЕС без виз

Грузинским дипломатам запретят ездить в ЕС без виз1
- 13.02.2026, 21:19
- 3,218
Уже в ближайшее время.
Еврокомиссия запустила процедуру приостановки безвизового режима для грузинских дипломатов в рамках санкций против Тбилиси. Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт.
«Страны ЕС уже дали свою позитивную оценку этому решению, теперь Еврокомиссия сможет сделать следующие шаги, о чем мы сообщим в ближайшее время», — сказал Ламмерт.
Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни обвинил Грузию в том, что она «отходит от демократических норм».