Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина перебрал на Олимпиаде с алкоголем 8 13.02.2026, 21:28

6,962

Игорь Медвед

Игоря Медведа досрочно отправили домой с зимних Игр в Милане.

Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игоря Медведа досрочно отправили домой с зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо из-за нарушения им правил относительно алкоголя, сообщает Yle.fi.

По словам руководителя финской олимпийской команды Янне Ханнинена, происшествие, которое стало причиной такого решения, произошло не во время выполнения Медведом своих обязанностей, поэтому детали инцидента не раскрываются.

Сам Игорь Медвед в официальном заявлении признал свою вину, выразил сожаление и заявил, что «не гордится собой». Он попросил прощения у спортсменов, тренеров и болельщиков финской сборной, отметив, что хочет, чтобы команда могла сосредоточиться на соревнованиях и продолжать свою работу.

Медвед рассказал, что инцидент произошел 10 февраля в городе Прадаццо после того, как сборная Словении по прыжкам с трамплина завоевала золотую медаль в смешанных командных соревнованиях. Сам Игорь Медвед — словенец, а потому для него эта победа не была чужой. Тренер объяснил:

«После соревнований меня пригласили на празднование золотой медали Словении. Я ничего не ел, и алкоголь сделал свое дело».

Медвед подчеркнул, что, несмотря на свой поступок, он гордится своей командой и работой, проделанной в Финляндии за последние два года. Также отметил, что хочет позволить спортсменам спокойно работать и минимизировать ущерб, который он нанес.

Игорю Медведу 44 года, он бывший словенский прыгун с трамплина, а главным тренером сборной Финляндии с 2024 года.

После шести дней соревнований на Олимпиаде в прыжках с трамплина разыграны уже три из шести комплектов медалей, и финские «летающие лыжники», в отличие от словенских, пока не завоевали ни одной награды. В тех злополучных для Медведа смешанных командных соревнованиях финны остались на 6‑й позиции из 12‑ти команд, а в индивидуальных соревнованиях лучший пока результат — 14‑е место Вильхо Полосаари в мужских прыжках с нормального трамплина.

