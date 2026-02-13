Трамп: Зеленский рискует упустить прекрасную возможность 25 13.02.2026, 21:35

8,542

Дональд Трамп

Президент США считает, что РФ якобы хочет сделки по войне в Украине.

Президент США Дональд Трамп ожидает от президента Украины Владимира Зеленского «действий» в контексте мирного процесса.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

«Зеленскому придется приступить к действиям. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется приступить к действиям. В противном случае он упустит прекрасную возможность», - сказал Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com