Трамп: Зеленский рискует упустить прекрасную возможность

Трамп: Зеленский рискует упустить прекрасную возможность25
- 13.02.2026, 21:35
Президент США считает, что РФ якобы хочет сделки по войне в Украине.
Президент США Дональд Трамп ожидает от президента Украины Владимира Зеленского «действий» в контексте мирного процесса.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
«Зеленскому придется приступить к действиям. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется приступить к действиям. В противном случае он упустит прекрасную возможность», - сказал Трамп.