21 мая 2026, четверг, 22:55
В Рогачеве погиб сотрудник БелЖД, которого вызвали на работу в выходной день

  • 13.02.2026, 22:04
Мужчина упал между вагоном и крановым путем с высокой смотровой эстакады.

В Рогачеве произошел смертельный случай с работником Беларусской железной дороги (БелЖД), который вышел на работу в выходной день и погиб на производстве, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По данным сообщества, с начала 2026 года на БелЖД зафиксирован первый случай производственного травматизма со смертельным исходом. 28 января на погрузочном пункте станции Рогачев погиб 45-летний работник с почти восьмилетним стажем, привлеченный к работе в свой выходной день.

По предварительным данным, руководитель не обеспечил соблюдение необходимых процедур и не оценил, в каком состоянии находится сотрудник. Предположительно, мужчина упал между вагоном и крановым путем с высокой смотровой эстакады. Медицинские работники зафиксировали запах алкоголя.

«Отмечается, что имел место факт несвоевременного предоставления информации о случившемся чрезвычайном происшествии в управление БелЖД со стороны руководства Гомельского отделения БелЖД, что в целом можно рассматривать как попытку сокрытия произошедшего», — утверждают авторы.

По итогам 2025 года на предприятии произошло 15 несчастных случаев, три из которых — со смертельным исходом, что превышает показатели 2024 года.

