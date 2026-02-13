Сенатор Грэм: Я хочу предоставить Украине ракеты Tomahawk 12 13.02.2026, 22:09

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Крылатые ракеты изменят военное равновесие.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет поставок от США Украине крылатых ракет Tomahawk — для того, что официальный Киев мог бить по дроновой инфраструктуре РФ.

Об этом сенатор заявил 13 февраля, когда выступал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я хочу предоставить Украине ракеты Tomahawk. Я хочу, чтобы США поставили ракеты «Томагавк», чтобы нанести удар по инфраструктуре, на которую Путин рассчитывает для производства дронов и всего остального. Я хочу изменить военное равновесие», — сказал Грэм.

Кроме того, сенатор заявил, что США должны оказывать большее давление на Москву, чтобы помочь мирным переговорам с Украиной.

Также Грэм сказал, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который «застрял» в Конгрессе. Однако сенатор убежден, что президент США Дональд Трамп его подпишет в конечном итоге, сообщает Politico.

«Он спрашивал меня, наверное, три раза, где законопроект? Он перешел от «Я не знаю об этом» до «Да, это хорошая идея», — утверждает Грэм.

Как считает Politico, Грэм явно имел в виду, что давление Трампа на Европу «в конечном итоге укрепил НАТО», и союзники по Альянсу теперь должны превратить увеличение расходов на оборону — на более активную поддержку Украины.

«В конце концов, в 2028, 2032 или 2040 году — когда бы он (президент Трамп — ред.) не ушел — у нас будет более сильный НАТО и более слабая Россия», — сказал он.

Грэм считает, что союзникам США пора перестать переживать из-за недавней попытки президента Дональда Трампа взять под контроль Гренландию и начать больше работать над укреплением НАТО.

Сенатор также прогнозирует, что переговоры между США, Гренландией и Данией относительно будущего острова приведут к соглашению о расширении военной инфраструктуры США в этой скандинавской стране.

«Кому какое дело, кому принадлежит Гренландия. Дело в том, что Гренландия будет более укреплена, потому что Дональд Трамп, как только почувствует, что это его бренд или его вклад, будет действовать по-крупному», — подытожил Грэм.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com