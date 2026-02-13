Енот Сеня из США получил белорусский паспорт

7
  • 13.02.2026, 22:15
Фото: O_Medvedeva / Shutterstock.com

Фотофакт.

Животному, которое случайно попало в Беларусь в автомобильном контейнере, выдали белорусский паспорт, сообщает СТВ.

Енота перевезли в известный парк животных.

В документе пушистого гражданина указали все известные данные. Примечательно, что есть дата рождения – 27 октября 2023-го.

Прикрепили и фото енота. Пожалуй, это самый удачный снимок в паспорте, который только мог быть у каждого из нас.

Место рождения американского животного – лес США.

Белорусский документ Сени действителен до 12 февраля 2036-го.

Необычного «нелегала» таможенники нашли в январе 2026-го. Это произошло во время разгрузки морского контейнера из США.

