Енот Сеня из США получил белорусский паспорт

Енот Сеня из США получил белорусский паспорт7
- 13.02.2026, 22:15
Фотофакт.
Животному, которое случайно попало в Беларусь в автомобильном контейнере, выдали белорусский паспорт, сообщает СТВ.
Енота перевезли в известный парк животных.
В документе пушистого гражданина указали все известные данные. Примечательно, что есть дата рождения – 27 октября 2023-го.
Прикрепили и фото енота. Пожалуй, это самый удачный снимок в паспорте, который только мог быть у каждого из нас.
Место рождения американского животного – лес США.
Белорусский документ Сени действителен до 12 февраля 2036-го.
Необычного «нелегала» таможенники нашли в январе 2026-го. Это произошло во время разгрузки морского контейнера из США.