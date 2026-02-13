Енот Сеня из США получил белорусский паспорт 7 13.02.2026, 22:15

4,176

Фото: O_Medvedeva / Shutterstock.com

Фотофакт.

Животному, которое случайно попало в Беларусь в автомобильном контейнере, выдали белорусский паспорт, сообщает СТВ.

Енота перевезли в известный парк животных.

В документе пушистого гражданина указали все известные данные. Примечательно, что есть дата рождения – 27 октября 2023-го.

Прикрепили и фото енота. Пожалуй, это самый удачный снимок в паспорте, который только мог быть у каждого из нас.

Место рождения американского животного – лес США.

Белорусский документ Сени действителен до 12 февраля 2036-го.

Необычного «нелегала» таможенники нашли в январе 2026-го. Это произошло во время разгрузки морского контейнера из США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com