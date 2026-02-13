Белорусские чиновники встретились с представителями китайской компании

Белорусские чиновники встретились с представителями китайской компании3
- 13.02.2026, 22:41
Лукашисты «экстремизм» нашли на Aliexpress и Joom.
В январе на маркетплейсах Aliexpress и Joom чиновники обнаружили товары, «имеющие признаки экстремистской символики», о чем сообщили силовикам. А еще прошла встреча с представителями маркетплейсов, сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Работниками МАРТ в январе «выявлена реализация товаров, имеющих признаки экстремистской символики, и атрибутика» на маркетплейсах Aliexpress и Joom. Соответствующая информация для реагирования была направлена в МВД и Мининформ, передает «Зеркало».
В феврале в МАРТ прошли встречи в том числе с представителями Aliexpress.
«После чего осуществлена блокировка карточек товаров по представленным МАРТ материалам», — сообщило ведомство.
По словам чиновников, Aliexpress и Joom устранили выявленные нарушения.
Напомним, белорусская правовая база по борьбе с терроризмом и экстремизмом используется для политических репрессий и вызывает серьезную озабоченность у экспертов ООН.
Причем в стране есть список из нескольких тысяч «экстремистских материалов», куда разные товары и информация попадают по решению судов. Однако МАРТ при предъявлении претензий использует формулировку типа «информация, имеющая признаки экстремистской символики и атрибутики».
Под это определение могут попадать, например, товары с гербом «Пагоня» и бело-красно-белым флагом — эти символы сами по себе в Беларуси «экстремистскими» не являются.