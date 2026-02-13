Витеблянин купил квартиру и обнаружил сюрприз в кладовке

Витеблянин купил квартиру и обнаружил сюрприз в кладовке12
- 13.02.2026, 23:02
Удалось избежать «уголовки».
В Витебске мужчина купил квартиру и обнаружил в кладовке ружье. Выяснилось, что это конструкция, собранная из разных частей, сообщил Госкомитет судебных экспертиз.
Житель Витебска купил квартиру и обнаружил в кладовке ружье, после чего сообщил в милицию. Была назначена экспертиза.
Выяснилось, что найдено гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра модели ИЖ-К. Причем собрано оно из заводских деталей от нескольких экземпляров однотипного оружия. Ружье находится в рабочем состоянии и пригодно для стрельбы.
Эксперты напомнили, что при добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов законом предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности.