21 мая 2026, четверг, 23:34
Витеблянин купил квартиру и обнаружил сюрприз в кладовке

  • 13.02.2026, 23:02
Удалось избежать «уголовки».

В Витебске мужчина купил квартиру и обнаружил в кладовке ружье. Выяснилось, что это конструкция, собранная из разных частей, сообщил Госкомитет судебных экспертиз.

Житель Витебска купил квартиру и обнаружил в кладовке ружье, после чего сообщил в милицию. Была назначена экспертиза.

Выяснилось, что найдено гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра модели ИЖ-К. Причем собрано оно из заводских деталей от нескольких экземпляров однотипного оружия. Ружье находится в рабочем состоянии и пригодно для стрельбы.

Эксперты напомнили, что при добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов законом предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности.

