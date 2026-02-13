Витеблянин купил квартиру и обнаружил сюрприз в кладовке 12 13.02.2026, 23:02

12,150

Удалось избежать «уголовки».

В Витебске мужчина купил квартиру и обнаружил в кладовке ружье. Выяснилось, что это конструкция, собранная из разных частей, сообщил Госкомитет судебных экспертиз.

Житель Витебска купил квартиру и обнаружил в кладовке ружье, после чего сообщил в милицию. Была назначена экспертиза.

Выяснилось, что найдено гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра модели ИЖ-К. Причем собрано оно из заводских деталей от нескольких экземпляров однотипного оружия. Ружье находится в рабочем состоянии и пригодно для стрельбы.

Эксперты напомнили, что при добровольной сдаче огнестрельного оружия и боеприпасов законом предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com