США могут ввести пошлину в 133% на импорт российского палладия 3 13.02.2026, 23:08

В качестве антидемпинга.

Международная торговая администрация (ITA), входящая в структуру Министерства торговли США, предварительно одобрила введение антидемпинговых мер в отношении импорта необработанного палладия из Российской Федерации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление ITA.

Предлагаемый размер пошлины составляет 132,83%. Данная ставка вступит в силу после официальной публикации в Федеральном реестре, что, предположительно, произойдет в течение следующей недели.

Подчеркивается, что окончательное решение по данному антидемпинговому разбирательству должно быть вынесено ориентировочно 28 апреля 2026 года, при условии отсутствия каких-либо переносов.

Основанием для проверки послужили заявления о том, что импортируемый из России палладий реализуется на территории Соединенных Штатов по заниженным ценам, а производители металла, предположительно, получают субсидии от российского правительства.

Отмечается, что министерство торговли США ведет отдельное расследование, касающееся возможности применения компенсационных пошлин и оценки ущерба, нанесенного американским производителям.

