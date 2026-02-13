Самый первый «Боинг» из флота «Белавиа» совершил свой последний рейс 2 13.02.2026, 23:14

Самолет эксплуатировался в стране с июня 2008 года.

13 февраля самолет с бортовым номером EW-254PA совершил свой последний рейс в составе флота Belavia, сообщила пресс-служба авиакомпании. Он доставил пассажиров из московского аэропорта «Внуково» в Минск и после этого завершил свою лётную карьеру.

Самолет стал первым Boeing 737‑300 в авиакомпании и эксплуатировался у нас с июня 2008 года. За это время самолет провел в небе 31 463 часа и выполнил 17 173 рейса.

За несколько недель до презентации новой ливреи «Белавиа» в 2016 году именно EW-254PA первым получил василек на киле — символ, который сегодня хорошо узнаваем.

Из примечательных особенностей — встроенный трап у левой пассажирской двери, что позволяет выполнять посадку и высадку без использования дополнительной наземной техники.

