21 мая 2026, четверг, 23:34
FT: Рубио «в последнюю минуту» пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене

Марко Рубио

На встрече обсуждали войну РФ в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности из-за плотного графика. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника. На встрече, о пропуске которой США предупредили «в последнюю минуту», обсуждали войну РФ в Украине.

«Госсекретарь не будет участвовать во встрече в берлинском формате по Украине из-за большого числа встреч, происходящих в то же самое время»,— сообщил собеседник издания. Он при этом подчеркнул, что Марко Рубио вовлечен в вопросы войны РФ в Украине во время многих его встреч на конференции.

Тем не менее пропуск госсекретарем встречи руководители европейских стран восприняли как свидетельство «затухания интереса Вашингтона» к вопросам разрешения войны РФ в Украине, отмечается в публикации.

Один из европейских чиновников назвал отсутствие Рубио «безумием». Другой отметил недостаток содержательности в переговорах без американского представителя. На встрече присутствовали главы Германии, Польши, Финляндии, а также Еврокомиссии.

