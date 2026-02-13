Мерц, Стармер и Рютте провели переговоры с Зеленским

Мерц, Стармер и Рютте провели переговоры с Зеленским1
- 13.02.2026, 23:50
Переговоры по войне в Украине состоялись на Мюнхенской конференции по безопасности.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения текущей ситуации в развязанной Россией войне. Переговоры состоялись в так называемом «берлинском формате» в пятницу, 13 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW.
Формат объединяет целый ряд стран ЕС, лидеров европейского сообщества и НАТО, напомнило агентство AFP. Ранее Мерц провел двустороннюю встречу с Зеленским.
До этого в Баварии украинский лидер вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом дал старт совместному производству дронов Германией и Украиной.
По данным Кремля, на следующую неделю запланирован очередной раунд переговоров между представителями России, Украины и США. Диалог должен состояться 17-18 февраля в Женеве. Представитель администрации президента Украины подтвердил эти сведения. Два предыдущих раунда переговоров при посредничестве США в Абу-Даби не принесли прорыва.
В своем выступлении на MSC Мерц сдержанно высказался о возможном возобновлении диалога с Россией. «Если есть смысл говорить, то мы готовы к переговорам», - заявил канцлер ФРГ. Однако Россия пока не демонстрирует готовности к «серьезным обсуждениям», считает он.
62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии 13-15 февраля. Участие в конференции принимают более 60 глав государств и правительств, а также министры обороны около 100 стран.