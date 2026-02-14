Двух иностранных студентов выслали из Беларуси 15 14.02.2026, 1:13

13,184

Их выводили в наручниках прямо из университета.

В Гомеле двух иностранных граждан принудительно выслали из Беларуси. Решение озвучили в аудитории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Об этом написал Telegram-канал «Сожский Форпост».

На встречу со студентами пришли правоохранители, которые рассказали, что один из высланных — студент третьего курса, гражданин страны Центральной Азии. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по линии ГАИ. В УВД подчеркнули, действия студента создавали угрозу общественному порядку.

В итоге молодого человека решили выслать из Беларуси и запретить въезд в страну на год. Если он нарушит запрет, наступит уже уголовная ответственность.

Второй случай — первокурсник из той же страны. Его отчислили из университета из-за регулярных пропусков и неуспеваемости. После отчисления он должен покинуть Беларусь в установленный срок, но этого не сделал. В результате его пребывание в стране стало незаконным. Его также выслали и запретили въезд в Беларусь на четыре года.

Судя по опубликованным фото, иностранцев вывели из университета в наручниках под конвоем. Представители силового ведомства и вуза заявили, что рассчитывают на профилактический эффект таких публичных встреч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com