Двух иностранных студентов выслали из Беларуси
- 14.02.2026, 1:13
Их выводили в наручниках прямо из университета.
В Гомеле двух иностранных граждан принудительно выслали из Беларуси. Решение озвучили в аудитории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Об этом написал Telegram-канал «Сожский Форпост».
На встречу со студентами пришли правоохранители, которые рассказали, что один из высланных — студент третьего курса, гражданин страны Центральной Азии. Его неоднократно привлекали к административной ответственности по линии ГАИ. В УВД подчеркнули, действия студента создавали угрозу общественному порядку.
В итоге молодого человека решили выслать из Беларуси и запретить въезд в страну на год. Если он нарушит запрет, наступит уже уголовная ответственность.
Второй случай — первокурсник из той же страны. Его отчислили из университета из-за регулярных пропусков и неуспеваемости. После отчисления он должен покинуть Беларусь в установленный срок, но этого не сделал. В результате его пребывание в стране стало незаконным. Его также выслали и запретили въезд в Беларусь на четыре года.
Судя по опубликованным фото, иностранцев вывели из университета в наручниках под конвоем. Представители силового ведомства и вуза заявили, что рассчитывают на профилактический эффект таких публичных встреч.