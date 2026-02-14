В Минске планируют строить развязку на МКАД 2 14.02.2026, 3:59

7,010

Это связано с растущим крупным районом.

При строительстве района «Северный Берег» планируется возвести МКАД с улицей Нововиленской. Об этом говорилось во время совещания в Мингорисполкоме, пишет госагентство «Минск-Новости».

В «Северном береге» ввели в эксплуатацию уже 16 домов, идут работы по еще 25, строится школа с двумя бассейнами. В этом году должно стартовать возведение более 40 малоэтажных домов.

Из-за развития жилого комплекса частично продлили улицу Карастояновой, планируется строительство развязки МКАД-Нововиленская.

«К расширению ул. Карастояновой и продлению Долгиновского тракта планируем приступить в марте-апреле. Что касается развязки, то до конца года необходимо завершить проектную документацию, пройти экспертизу. В 2027-м приступим к ее возведению», — рассказал директор «Гордорстроя» Сергей Панёв.

