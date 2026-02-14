МИД Украины заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности
- 14.02.2026, 4:18
Проект двусторонних гарантий практически готов.
Украина получила информацию от США о готовности конгресса ратифицировать гарантии безопасности, сообщается в телеграм-канале украинского МИД со ссылкой на главу внешне дипломатического ведомства страны Андрея Сибигу.
По словам Сибиги, речь идет именно о «юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях». В МИД отметили, что проект двусторонних гарантий практически готов.
«Ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна», — сказал Сибига.