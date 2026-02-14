Кремль отменил карантин для встреч с Путиным4
- 14.02.2026, 5:36
- 4,688
Спустя 4 года после окончания пандемии.
Спустя почти четыре года после снятия Роспотребнадзором коронавирусных ограничений Кремль официально отменил предварительный карантин для лиц, которые собираются встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с протоколом Кремля. Карантинный режим для встречи с Путиным был введен в 2020 году в условиях пандемии COVID-19.
Изначально срок изоляции составлял две недели, в 2023 году его сократили до пяти дней. Источники Faridaily рассказывали, что гости президента, если они хотели встретиться тет-а-тет или планировали контактировать с Путиным на близком расстоянии, должны были пройти тест на ковид, грипп и ОРВИ. Эти меры строго контролировались Федеральной службой охраны (ФСО).
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально провозгласила пандемию законченной в мае 2023 года. Она продлилась продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня (с марта 2020-го). Однако в России фактическая отмена ковидных мер состоялась раньше: в июле 2022 года Роспотребнадзора отменил постановление о масочном режиме и социальной дистанции. Спустя еще три месяца в России перестали публиковать статистику по смертности от Сovid, ссылаясь на «очевидный» спад числа заболевших.
73-летний Путин — это единственный в мире глава государства, который ввел настолько строгий карантин из-за коронавируса и не снимал его столь продолжительное время, отмечает Faridaily.
Некоторые политики отказывались сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским президентом, и в результате беседовали с ним на огромном расстоянии. Так, 7 февраля 2022 года Путин встретился в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры общались за длинным столом, и их разделяли примерно шесть метров. В Кремле тогда заявляли, что это необходимо из-за «протокола дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей».