Кремль отменил карантин для встреч с Путиным 4 14.02.2026, 5:36

4,688

Спустя 4 года после окончания пандемии.

Спустя почти четыре года после снятия Роспотребнадзором коронавирусных ограничений Кремль официально отменил предварительный карантин для лиц, которые собираются встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с протоколом Кремля. Карантинный режим для встречи с Путиным был введен в 2020 году в условиях пандемии COVID-19.

Изначально срок изоляции составлял две недели, в 2023 году его сократили до пяти дней. Источники Faridaily рассказывали, что гости президента, если они хотели встретиться тет-а-тет или планировали контактировать с Путиным на близком расстоянии, должны были пройти тест на ковид, грипп и ОРВИ. Эти меры строго контролировались Федеральной службой охраны (ФСО).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально провозгласила пандемию законченной в мае 2023 года. Она продлилась продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня (с марта 2020-го). Однако в России фактическая отмена ковидных мер состоялась раньше: в июле 2022 года Роспотребнадзора отменил постановление о масочном режиме и социальной дистанции. Спустя еще три месяца в России перестали публиковать статистику по смертности от Сovid, ссылаясь на «очевидный» спад числа заболевших.

73-летний Путин — это единственный в мире глава государства, который ввел настолько строгий карантин из-за коронавируса и не снимал его столь продолжительное время, отмечает Faridaily.

Некоторые политики отказывались сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским президентом, и в результате беседовали с ним на огромном расстоянии. Так, 7 февраля 2022 года Путин встретился в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры общались за длинным столом, и их разделяли примерно шесть метров. В Кремле тогда заявляли, что это необходимо из-за «протокола дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com