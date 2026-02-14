закрыть
22 мая 2026, пятница, 6:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль отменил карантин для встреч с Путиным

4
  • 14.02.2026, 5:36
  • 4,688
Кремль отменил карантин для встреч с Путиным

Спустя 4 года после окончания пандемии.

Спустя почти четыре года после снятия Роспотребнадзором коронавирусных ограничений Кремль официально отменил предварительный карантин для лиц, которые собираются встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Faridaily со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с протоколом Кремля. Карантинный режим для встречи с Путиным был введен в 2020 году в условиях пандемии COVID-19.

Изначально срок изоляции составлял две недели, в 2023 году его сократили до пяти дней. Источники Faridaily рассказывали, что гости президента, если они хотели встретиться тет-а-тет или планировали контактировать с Путиным на близком расстоянии, должны были пройти тест на ковид, грипп и ОРВИ. Эти меры строго контролировались Федеральной службой охраны (ФСО).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально провозгласила пандемию законченной в мае 2023 года. Она продлилась продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня (с марта 2020-го). Однако в России фактическая отмена ковидных мер состоялась раньше: в июле 2022 года Роспотребнадзора отменил постановление о масочном режиме и социальной дистанции. Спустя еще три месяца в России перестали публиковать статистику по смертности от Сovid, ссылаясь на «очевидный» спад числа заболевших.

73-летний Путин — это единственный в мире глава государства, который ввел настолько строгий карантин из-за коронавируса и не снимал его столь продолжительное время, отмечает Faridaily.

Некоторые политики отказывались сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским президентом, и в результате беседовали с ним на огромном расстоянии. Так, 7 февраля 2022 года Путин встретился в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры общались за длинным столом, и их разделяли примерно шесть метров. В Кремле тогда заявляли, что это необходимо из-за «протокола дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран