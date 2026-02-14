Трамп собрался в Венесуэлу с визитом
- 14.02.2026, 6:47
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается посетить Венесуэлу. Об этом политик сообщил журналистам 13 февраля, видеозапись опубликована в Х аккаунта Белого дома.
«Я собираюсь посетить Венесуэлу», – анонсировал Трамп.
Он добавил, что пока решается вопрос с датой поездки.
Трамп рассказал, что у США «очень хорошие отношения» с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
«Мы очень тесно взаимодействуем», – подчеркнул он.
По словам Трампа, крупные нефтяные компании США начинают свою работу в Венесуэле.
«Они будут добывать нефть и продавать ее за большие деньги, а Венесуэла получит значительную часть этих денег», – отметил американский президент.