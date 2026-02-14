22 мая 2026, пятница, 9:40
Трамп рассказал, как Иран может предотвратить удары США

6
  • 14.02.2026, 8:43
  • 2,860
Дональд Трамп

Спасти Тегеран может только «правильная сделка».

Спасти Иран от ударов Соединенных Штатов сможет только «правильная сделка» с Вашингтоном. В то же время смена режима в Иране - это лучшее, что могло бы произойти.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Fox News.

Журналист задал Трампу вопрос, что Иран может сделать, чтобы избежать атаки? Тот ответил следующее:

«Заключить с нами соглашение, которое они должны были заключить с самого начала. Если они пойдут на правильную сделку, мы этого делать не будем. Исторически они этого не делали», - заявил президент США.

Он также добавил, что политики в Тегеране только много говорит, но не демонстрирует никаких действий. Также, по словам Трампа, смена режима в Иране - «это лучшее, что могло бы произойти».

«Уже 47 лет они только говорят, говорят и говорят, и тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят - людям отрывало ноги, руки, были изуродованы лица», - подчеркнул глава Белого дома.

