Трамп рассказал, как Иран может предотвратить удары США

Трамп рассказал, как Иран может предотвратить удары США6
- 14.02.2026, 8:43
Спасти Тегеран может только «правильная сделка».
Спасти Иран от ударов Соединенных Штатов сможет только «правильная сделка» с Вашингтоном. В то же время смена режима в Иране - это лучшее, что могло бы произойти.
Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Fox News.
Журналист задал Трампу вопрос, что Иран может сделать, чтобы избежать атаки? Тот ответил следующее:
«Заключить с нами соглашение, которое они должны были заключить с самого начала. Если они пойдут на правильную сделку, мы этого делать не будем. Исторически они этого не делали», - заявил президент США.
Он также добавил, что политики в Тегеране только много говорит, но не демонстрирует никаких действий. Также, по словам Трампа, смена режима в Иране - «это лучшее, что могло бы произойти».
«Уже 47 лет они только говорят, говорят и говорят, и тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят - людям отрывало ноги, руки, были изуродованы лица», - подчеркнул глава Белого дома.