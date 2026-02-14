Зеленский лично встретился с Гераскевичем и вручил ему орден Свободы 3 14.02.2026, 8:51

Украинский спортсмен и его «шлем памяти» стали легендой Олимпиады-2026.

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Глава государства вручил спортсмену орден Свободы и поблагодарил за принципиальную позицию.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский отметил гражданскую позицию Владислава Гераскевича и его поддержку Украины на международной арене.

Фото: Владимир Зеленский вручает орден Владиславу Гераскевичу (president.gov.ua)

«С большой честью к вам и, безусловно, ко всем олимпийцам нашим, которые поддержали вас, поддержали вашу позицию. Медали важны для Украины и для вас, но мне кажется, что главное - кто ты. Я считаю, что вы - личность. И я уверен, что все остальные результаты, которые так важны для вас, безусловно, будут. И у Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Главное, что есть у Украины, - украинцы. Вы - олицетворение такого человека», - сказал президент.

В свою очередь Владислав Гераскевич поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что украинцы объединились против несправедливости.

«И, что самое важное, сейчас об этих спортсменах, которые изображены на этом шлеме, говорит действительно весь мир. И несмотря на свою гибель они сейчас привлекают внимание к Украине. Они объединяют вокруг Украины. И это на самом деле что-то очень особенное», - отметил спортсмен.

Что предшествовало

Как известно, на шлеме Гераскевича изображены портреты 22 украинских спортсменов, которых убила Россия. Атлет планировал выйти с ним на старт соревнований по скелетону на Олимпийских играх-2026, в знак уважения и памяти об украинских спортсменах, которые больше никогда не смогут соревноваться из-за российской агрессии.

Однако за несколько часов до первого заезда Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Владислава Гераскевича. МОК считает такое оформление экипировки нарушением правил Олимпийской хартии и запретил использовать шлем во время стартов и тренировок.

«Самое важное - мы не пытаемся нарушать какие-то правила и быть варварами. Мы будем продолжать все равно, несмотря на все будем продолжать бороться за свои права», - сказал спортсмен.

Отец Владислава и тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич также рассказал о широкой поддержке этого поступка не только среди украинцев, но и среди друзей Украины за рубежом.

«Все, что вы сделали, - все правильно. И важно, как люди отреагировали. Спасибо вам за это», - подчеркнул президент Украины.

