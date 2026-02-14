Большая сенсация на Олимпийских играх: фаворит остался без медали в личном зачете 10 14.02.2026, 9:07

Результаты произвольной программы в фигурном катании у мужчин оказались очень неожиданными.

В ночь с 13 на 14 февраля по белорусскому времени прошло одно из главных событий нынешней Олимпиады — произвольная программа в фигурном катании у мужчин. Результаты оказались очень неожиданными, пишет «Зеркало».

Мало кто сомневался, что первое личное золото Олимпиады в карьере заберет 21-летний американец Илья Малинин. «Бог четверных», как прозвали фигуриста за очень сложные прыжки, с солидным запасом выиграл короткую программу. А вот в произвольной допустил много ошибок: сорвал второй прыжок, потом дважды упал… Судьи были безжалостны к Илье: по итогам двух дней выступлений он занял лишь восьмое место. В результате Малинин уезжает из Италии с золотом командных соревнований.

Тем временем 21-летний представитель Казахстана Михаил Шайдоров, несмотря на пятую позицию в короткой программе, был безупречен в произвольной. Судьи поставили ему почти 200 баллов, и этого перевеса более чем хватило Шайдорову для золота. Михаил был вторым на чемпионате мира 2025 года (победил Малинин), а теперь завоевал свою главную медаль в карьере с общей суммой баллов 291,58.

На втором месте оказался японец Юма Кагияма (280,06), а третьим стал его соотечественник Шун Сато (274,90), который не смог сделать слез — настолько неожиданным для него был провал Малинина, позволивший самому Сато подняться на пьедестал.

Первый в истории фигурист, исполнивший каскад тройной аксель - четверной тулуп

Михаил Шайдоров

Фото: Natacha Pisarenko/AP Photo/picture alliance

Михаилу Шайдорову 21 год. Он - серебряный призер чемпионата мира 2025 года и победитель чемпионата четырех континентов-2025. Его тренер — олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов. Шайдоров cтал первым в истории фигуристом, исполнившим на соревнованиях каскад тройной аксель - четверной тулуп, пишет «Немецкая волна».

Ранее единственное золото у Казахстана на зимних Олимпиадах было в норвежском Лиллехаммере в 1994 году - тогда лыжник Владимир Смирнов победил на дистанции 50 км классическим стилем. В фигурном катании у казахстанской сборной была также олимпийская бронза, завоеванная Денисом Теном в Сочи-2014.

