Для Лукашенко денег больше нет 21 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

14.02.2026, 23:03

20,900

Россия не всех парах движется в финансовый кризис.

Чиновники финансового блока предупреждают Путина о том, что полномасштабный финансовый кризис в России может разразиться в ближайшие месяцы. Горизонт – от трех-четырех месяцев, до полугода. Причем если раньше, чтобы увидеть признаки надвигающегося кризиса, нужно было изучать статистику Росстата, то сейчас они заметны даже невооруженным глазом.

В январе по Москве прокатилась волна закрытий баров и ресторанов. По данным федерации рестораторов, за месяц закрылось около 50 заведений. Это в два раза больше, чем месяц назад. Такими темпами рестораны в Москве закрывались только в год пандемии.

Потому что ресторанный бизнес — это такой бизнес, который чувствительнее других к изменениям экономической конъюнктуры. Ситуация в экономике ухудшается, доходы у людей падают, и люди начинают экономить. В первую очередь они начинают экономить на походах в рестораны.

А доходы у людей в России сокращаются вместе с сокращением объемов производства. Падение производства началось в 20 из 28 отраслей российской промышленности. Еще с лета прошлого года многие российские компании, чтобы сократить расходы, начали сокращать рабочую неделю или отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. В режиме частичной занятности сейчас в России трудятся 14,5 процентов работников. А если вы частично заняты, то вам частично и платят.

Другой ранний признак приближающегося кризиса – ситуация на рынке недвижимости.

Объемы непроданного жилья достигли исторического максимума и составляют сейчас 70 процентов от всех объемов текущего строительства.

На прошлой неделе крупнейший застройщик России, компания «Самолет», выступила с открытым обращением к правительству, чтобы правительство дало им льготный кредит на 50 миллиардов российских рублей. Но, во-первых, даже если правительство даст эти 50 миллиардов, компанию они не спасут. У нее долгов на 700 миллиардов накопилось. Ну и во-вторых, сомнительно, что компания эти деньги из бюджета получит. Потому что в российском бюджете лишних денег нет.

Дефицит российского бюджета за январь выбрал почти половину от всего годового плана. Вот на год Минфин запланировал бюджетный дефицит в 3,7 триллиона рублей, но только за первый месяц он составил уже 1,7 триллиона.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом», - говорится в комментарии российского Минфина.

Примерно то же самое российский Минфин говорил и в начале прошлого года. В итоге прошлогодний дефицит был выше первоначального плана почти в пять раз. В этом году есть шанс значительно превзойти прошлогодние достижения.

Потому что, на самом деле, проблема не в «в опережающем финансировании расходов». Проблема как раз в доходах.

За месяц бюджетные доходы в целом снизились на 11,6 процента. Доходы от продажи нефти рухнули почти в два раза и составили всего 393 миллиарда рублей. Но даже это не предел.

На прошлой неделе Трамп объявил о сделке, согласно которой Индия откажется от покупок российской нефти в обмен на отмену повышенных пошлин на индийские товары. Похоже, сделка работает. В воскресенье агентство «Рейтер» сообщило, что индийские компании отказываются покупать нефть у России.

«Крупнейшие компании не принимают предложения от трейдеров по погрузке российской нефти в марте и апреле. Большинство других нефтеперерабатывающих компаний прекратили закупки российской нефти», - написало агентство.

Даже если Индия сократит закупки российской нефти всего на 30 процентов, дефицит российского бюджета окажется в три раза выше, чем планировал российский Минфин. А американцы еще и не прекращают охоту на танкеры теневого флота. 9 февраля они арестовали еще один, причем в этот раз в Индийском океане.

Планы компенсировать выпадение доходов от нефти за счет повышения налогов, в первую очередь НДС, не сыграли. Не связанные с нефтью и газом доходы российского бюджета в январе выросли всего на 4,5 процента.

«Ситуация с бюджетом резко ухудшается. Доходы будут меньше, а расходы — больше», - процитировало «Рейте источник, знакомый с закрытыми расчетами российского Кабмина.

Согласно этим расчетам, дефицит бюджета по итогам года может быть 8-10 триллионов рублей. Но на войне российские власти, конечно, экономить не собираются. Зато российский Минфин уже подготовил предложения о новом повышении налогов и замораживании финансирования из фонда национального благосостояния всех инвестиционных проектов, не связанных с войной. Неудивительно, что на белорусского союзника у России лишних денег больше нет.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com