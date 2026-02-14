В Москве арестовали бывшего топ-менеджера концерна «Калашников» 3 14.02.2026, 14:46

4,248

По делу о многомиллионных хищениях на гособоронзаказе.

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест на два месяца Ксении Гращенковой, экс-директору по закупкам и логистике в концерне «Калашников» — крупнейшем производителе стрелкового оружия в России (входит в «Ростех»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди силовиков. Гращенкову обвиняют в причастности к многомиллионным хищениям. Уголовное дело против экс-топ-менеджера «Калашникова» о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ) было возбуждено еще в ноябре 2025 года, а взятие под стражу произошло в декабре. Сейчас Гращенкова находится в одном из СИЗО столицы. Ей грозит до 10 лет колонии.

Силовики задержали бывшего топ-менеджера в рамках уголовного процесса по делу о хищении более чем 30 млн рублей у «Калашникова» при выполнении гособоронзаказа (мошенничество в особо крупном размере), возбужденному осенью 2024-го. По версии следствия, представители одного из подрядчиков из Ивановской области закупили в Китае «полуфабрикаты деталей, конструктивно схожие и повторяющие предмет подряда» по заниженной стоимости, поставив их концерну, «заведомо зная при этом о несоответствии качества данных деталей техническим требованиям». Как писали местные издания, «Калашников» подавал иск на 30,06 млн рублей к ООО «Интертехника», которым владела семья главы департамента туризма Ивановской области Майи Силкиной.

Позже концерн повысил сумму требований к ивановской компании на 5,35 млн рублей. Суд арестовал супруга Силкиной, технического директора «Интертехники» Алексея Морохова, обвинив его в мошенничестве и причинении «Калашникову» ущерба на сумму более 32 млн рублей. Весной прошлого года стало известно, что мужчина признал вину и заключил с прокурором Ивановской области досудебное соглашение о сотрудничестве. Еще одним обвиняемым по делу стал учредитель «Интертехники» Алексей Леденев, он находится под домашним арестом вместе с третьим фигурантом — экс-гендиректором компании Юрием Чернышевым.

«Все предприятия в ГК «Интертехника» Силкиной и Морохова последние годы фактически не ведут деятельности. Промышленных активов нет», — писало издание «ИвановоLive».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com