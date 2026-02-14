Белый дом опубликовал валентинки с Николасом Мадуро и Гренландией 5 14.02.2026, 14:54

4,124

Нашлось место и для других сюжетов.

Администрация президента США опубликовала в своем аккаунте в соцсети X поздравительные открытки к Дню святого Валентина.

На одной из валентинок изображен бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был в начале 2026 года захвачен и в Каракасе и вывезен в США. На открытке написано: «Ты захватил мое сердце».

На другую открытку помещено изображение Гренландии, о притязаниях на которую заявляет президент США Дональд Трамп, с подписью: «Пришло время определиться».

На третью открытку помещено фото встречи сенатора-демократа Криса Ван Холлена с выходцем из Сальвадора Килмаром Абрего Гарсией. «Я люблю тебя так сильно, как демократы любят нелегальных мигрантов. Я пролечу 1537 миль, чтобы выпить с тобой», гласит надпись на открытке.

Абрего Гарсия был незаконно депортирован в Сальвадор, затем возвращен в США, где его отправили под стражу. Администрация Трампа настаивает, что Абрего Гарсия связан с преступной группировкой MS-13, выходец из Сальвадора это категорически отрицает.

Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6 — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com