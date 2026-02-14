22 мая 2026, пятница, 15:44
Белый дом опубликовал валентинки с Николасом Мадуро и Гренландией

  14.02.2026, 14:54
Нашлось место и для других сюжетов.

Администрация президента США опубликовала в своем аккаунте в соцсети X поздравительные открытки к Дню святого Валентина.

На одной из валентинок изображен бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был в начале 2026 года захвачен и в Каракасе и вывезен в США. На открытке написано: «Ты захватил мое сердце».

На другую открытку помещено изображение Гренландии, о притязаниях на которую заявляет президент США Дональд Трамп, с подписью: «Пришло время определиться».

На третью открытку помещено фото встречи сенатора-демократа Криса Ван Холлена с выходцем из Сальвадора Килмаром Абрего Гарсией. «Я люблю тебя так сильно, как демократы любят нелегальных мигрантов. Я пролечу 1537 миль, чтобы выпить с тобой», гласит надпись на открытке.

Абрего Гарсия был незаконно депортирован в Сальвадор, затем возвращен в США, где его отправили под стражу. Администрация Трампа настаивает, что Абрего Гарсия связан с преступной группировкой MS-13, выходец из Сальвадора это категорически отрицает.

