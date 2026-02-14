«Альфа» СБУ уничтожила половину всех российских «Панцирей» 14.02.2026, 15:11

Удары показали на видео.

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что «Панцирь» - это одна из современных и ключевых систем противовоздушной обороны России. Стоимость одного комплекса составляет от 15 до 20 миллионов долларов.

Именно эти ЗРГК являются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнобойным дронам.

В СББ отметили, что именно поэтому системное уничтожение «Панцирей» имеет стратегическую цель - прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в его глубоком тылу.

Это позволяет Силам обороны Украины эффективно работать по военным базам, складам, аэродромам и другим объектам оккупантов.

Общая стоимость всех российских систем ПВО, уничтоженных «Альфой» СБУ в 2025 году, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

