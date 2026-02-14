22 мая 2026, пятница, 15:44
В Минске третий день подряд массово искрят и останавливаются троллейбусы

6
  • 14.02.2026, 15:19
  • 3,324
Только за утро 14 февраля контактная сеть была повреждена шесть раз.

В Минске третий день подряд наблюдаются перебои в работе троллейбусов, пишет издание «Позірк». Только за утро 14 февраля телеграм-канал Минсктранса шесть раз сообщал о повреждении контактной сети. В пятницу, 13 февраля, таких случаев было 27, а в четверг 26.

Повреждение контактной сети часто выглядит как яркая вспышка. Минчане массово снимают их на видео и выкладывают в социальные сети.

«Минсктранс» уже объяснял причину. По словам замглавы ведомства Романа Прановича, «происходит пробой изоляции на контактной сети, из-за чего срабатывает защита и в контактной сети отключается напряжение».

Если подробнее, то виновата, например, соль, которой посыпают дороги — а конкретно оседание паров дорожного реагента при таянии снега со льдом.

Пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко отмечала, что остановки троллейбусов происходят из-за «повышения температуры окружающего воздуха, выпадения осадков и оседания соляного тумана на контактную сеть».

