В Минске третий день подряд массово искрят и останавливаются троллейбусы

В Минске третий день подряд массово искрят и останавливаются троллейбусы6
- 14.02.2026, 15:19
Только за утро 14 февраля контактная сеть была повреждена шесть раз.
В Минске третий день подряд наблюдаются перебои в работе троллейбусов, пишет издание «Позірк». Только за утро 14 февраля телеграм-канал Минсктранса шесть раз сообщал о повреждении контактной сети. В пятницу, 13 февраля, таких случаев было 27, а в четверг 26.
Повреждение контактной сети часто выглядит как яркая вспышка. Минчане массово снимают их на видео и выкладывают в социальные сети.
«Минсктранс» уже объяснял причину. По словам замглавы ведомства Романа Прановича, «происходит пробой изоляции на контактной сети, из-за чего срабатывает защита и в контактной сети отключается напряжение».
Если подробнее, то виновата, например, соль, которой посыпают дороги — а конкретно оседание паров дорожного реагента при таянии снега со льдом.
Пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко отмечала, что остановки троллейбусов происходят из-за «повышения температуры окружающего воздуха, выпадения осадков и оседания соляного тумана на контактную сеть».