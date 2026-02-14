Трамп продолжает тыкать Путина в неприкрытые места

14.02.2026, 15:27

Россию обкладывают по периметру.

То, что Путин снова отправил «сказочника» Мединского на переговоры с Украиной, было ожидаемо. Ожидаемо глупо.

Особенно после нытья все более «грустной лошади» МИД-Лаврова, который разве что не повторял за шефом «надули, обманули, кинули», сетуя, что американцы вместо того, чтобы вести себя «по-мужски», сливают «дух Анкориджа».

Видимо, недостаточно давят на Зеленского, чтобы тот подарил укрепрайон, выведя ВСУ из всей Донецкой области.

Вслед многие провластные комментаторы дружно вытащили старые, чуть отредактированные антизападные методички на тему «никаким амерам нельзя верить!», «да мы еще не начинали», а «просто щадили украинцев», но раз вы так, то мы вам сейчас покажем!

Но все, что могли, вы уже давно показали, выставив страну на всемирное посмешище. И продолжая плодить СВОей пародией на Realpolitik новые санкции против РФ, выклянчивая у Трампа через ультиматумы никому уже не нужное и посылая армию в битву «за премию Дарвина».

Трамп же, видя нежелание заключать «сделку» и шантаж дальнейшим сближением с Китаем, продолжает тыкать «великого геополитика» в неприкрытые места. Захватывать «теневые танкеры», отключать «старлинки», отваживать Индию от его нефти.

Вместо обещанного Business as usual и «понимания многополярности» - обкладывает по периметру.

США ужесточают блокаду российского судоходства (к февралю 2026 г. «наш Донни» включил в санкционные списки США более 1800 судов, что на 46% больше, чем в 2024-м при старине Джо).

Давят на партнеров Пекина и Москвы - Венесуэлу, Кубу, Иран.

Активнее работают в «российском подбрюшье».

Недавно США подписали с Казахстаном и Узбекистаном пакеты соглашений на десятки млрд долларов по ядерной энергетике, добыче/переработке критических минералов, технологическому обновлению инфраструктуры, закупкам в сфере сельхозтехники, авиации и автопрома.

На неделе вице-президент Вэнс совершил исторический вояж в Ереван и Баку, фиксируя стремительную утрату РФ традиционного положения «арбитра» в армяно-азербайджанском конфликте. США окончательно перехватили у Путина дорогу через армянский Мегри, которую Кремль (продав Армению) так долго пробивал вместе с Эрдоганом и Алиевым как экстерриториальный «Зангезурский коридор».

По августовскому соглашению между Пашиняном, Алиевым и Трампом, она будет называться «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Контролировать ее будет американский консорциум (74% акций — на правах аренды и управления сроком на 99 лет) при участии Армении (26% с доведением до 49% через 49 лет), а не Кремль при участии Турции и Азербайджана.

С Арменией подписали соглашения в области ядерной энергетики, ИИ-технологий (создания дата-центра) и безопасности. С Азербайджаном - Хартию о стратегическом партнерстве (как с Арменией в конце 2024).

На этом фоне «жизнеутверждающими» для перспектив «операции Z» выглядят последние удары ракетами FP-5 «Фламинго» по арсеналу ГРАУ в Волгоградской области (в феврале они же долетали до астраханского военного полигона в г. Капустин Яр). Или поражение НПЗ в той же Волгоградской области, Ухтинского НПЗ в Республике Коми (!), «Мичуринского завода Прогресс» в Тамбовской области...

По подсчетам провластных аналитиков, только за 2025 г. было 120 атак на объекты ТЭК РФ, из них более 80 пришлось на НПЗ и нефтебазы, 27 — на морскую инфраструктуру месторождений, 12 — на трубопроводы и танкеры. Общие потери отрасли превысили 1 трлн руб. ($12 млрд).

Если прибавить убытки от потери премиального европейского энергетического рынка, выстроенного во времена «дорогого Леонида Ильича», то остается лишь воскликнуть: «Ну … твою ж!»

Что говорить о российских штурмовиках в снегах Донбасса с вырубленными «старлинками» и «телеграмами». Или про гражданских.

Только 13 февраля из-за ракетного обстрела Белгорода, погибли двое жителей, пятеро ранены. Снова из-за повреждений отключали электроэнергию, тепло и водоснабжение. Повреждены 29 квартир в пяти домах. И с такой «динамикой», не исключено, до весны город может не дотерпеть и придется проводить в последний момент отмененную ранее эвакуацию.

Но ничего, за Анкоридж ответят! Все.

