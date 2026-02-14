Урсула фон дер Ляйен: Пример Украины вдохновляет 1 14.02.2026, 15:35

Политик объяснила, чему предстоит научиться Европе.

Европа должна быть готова действовать решительно и на опережение с применением силы для собственной защиты. В этом вопросе ей стоит перенять опыт Украины.

С таким тезисом на Мюнхенской конференции по безопасности выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также подчеркнула потребность в новой европейской стратегии безопасности, которая должна гарантировать способность Европы защищать свою территорию, экономику, демократию и образ жизни при любых условиях.

«Как говорят в Украине: «меняйся или умри». Мы тоже должны принять это кредо. Мы должны разрушить жесткую стену между гражданским и оборонным секторами. Европа является мощным центром производства автомобилей, аэрокосмической техники и тяжелой техники. Мы не должны рассматривать эти отрасли как чисто коммерческие, а как основу цепи создания стоимости в оборонной сфере», – подчеркнула политик.

Еще одним выводом из боевых действий в Украине, по ее словам, является необходимость активного развития технологий двойного назначения – в частности искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотников и космических разработок. Такой подход позволяет быстрее устранять пробелы в оборонных возможностях, ведь именно дроны, которые наносят около 80% боевых потерь обеих сторон, стали показательным примером важности инноваций и наращивания производства.

В этом контексте фон дер Ляйен также упомянула о создании Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, который «сочетает европейский масштаб с украинской скоростью и изобретательностью».

«И с таким подходом мы можем быстро закрыть пробелы в наших возможностях. Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Я говорю: мы не можем позволить себе этого не делать», – сказала глава Еврокомиссии.

Она обратила внимание на медлительность принятия решений в Европе и отметила, что ЕС следует шире применять механизм квалифицированного большинства вместо единодушия, чтобы предотвратить блокирование отдельными странами важных решений.

