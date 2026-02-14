В Беларуси испытывают новые российские дроны 1 14.02.2026, 15:43

Аналитики ISW раскрыли подробности.

Аналитики Института по изучению войны ISW подтверждают изменения линии фронта, основываясь на геолоцированных кадрах, опубликованных 12 и 13 февраля.

Сообщается, что украинские силы недавно продвинулись в районе Александровки Донецкой области. Видеозапись от 13 февраля показывает, как российские операторы дронов наносят удары по украинским позициям в центральной части поселка Отрадное (к югу от Александровки), что свидетельствует о контроле ВСУ над этой территорией.

Также украинские войска добились успехов в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 12 февраля об освобождении населенных пунктов Доброполье, Прилуки и Оленоконстантиновка, что вынудило российские войска отступить на восток за трассу Т-0401.

В то же время российские войска имеют подтвержденное продвижение на Славянском направлении. Кадры за 12–13 февраля указывают на то, что силы РФ продвинулись к северо-востоку от Лимана и в северной части Дробышево.

Эксперты обратили внимание на активность в Беларуси. Сообщается, что беларусские военные продолжают тестировать средства борьбы с беспилотниками. 13 февраля стало известно об испытаниях дрона-перехватчика «Молот» российского производства, который запускается с ручного устройства. ISW отмечает усилия России по дальнейшей интеграции Беларуси в свои военные структуры.

Аналитики также указывают на масштабную атаку дронов и ракет по Украине в ночь на 13 февраля. Российские войска запустили одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 154 беспилотника различных типов. Украинская ПВО сбила 111 дронов.

