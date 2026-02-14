22 мая 2026, пятница, 16:23
Зеленский жестко «прошелся» по Орбану

7
  14.02.2026, 15:51
  • 21,658
Владимир Зеленский

Премьер Венгрии отращивает живот, а не армию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан думает о том, как отращивать свой живот, а не как наращивать армию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Господин Ишингер (глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - ред.) сказал в интервью перед конференцией, что пока Украина защищает Европу, опасность не так велика. Если мы говорим откровенно и немного цинично, то ситуация сегодня плюс-минус такая. Но посмотрите какой ценой», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно украинцы держат европейский фронт.

«За нашими людьми стоят независимая Польша и свободные Балтийские государства. Может будет суверенная Молдова. И даже один Виктор может думать, как отращивать свой живот, а не о том, чтобы наращивать свою армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения к улицам Будапешта», - сказал он.

