Зеленский жестко «прошелся» по Орбану

Зеленский жестко «прошелся» по Орбану7
- 14.02.2026, 15:51
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан думает о том, как отращивать свой живот, а не как наращивать армию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Господин Ишингер (глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - ред.) сказал в интервью перед конференцией, что пока Украина защищает Европу, опасность не так велика. Если мы говорим откровенно и немного цинично, то ситуация сегодня плюс-минус такая. Но посмотрите какой ценой», - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно украинцы держат европейский фронт.
«За нашими людьми стоят независимая Польша и свободные Балтийские государства. Может будет суверенная Молдова. И даже один Виктор может думать, как отращивать свой живот, а не о том, чтобы наращивать свою армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения к улицам Будапешта», - сказал он.