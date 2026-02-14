22 мая 2026, пятница, 17:50
Глава МИД Литвы уверен, что санкции против режима Лукашенко будут продлены

  • 14.02.2026, 17:09
  1,798
КЯСТУТИС БУДРИС
ФОТО: Ю. СТАЦЯВИЧЮС / LRT

Для этого есть достаточно причин.

Оптимизм по поводу того, что санкции в отношении режима Александра Лукашенко вскоре будут продлены ещё на один год, выразил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис 14 февраля на посвящённой Беларуси панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет «Позiрк».

«И это правильное решение, потому что прежде всего нужно помнить причины, по которым они были введены, — сказал глава литовской дипломатии. — Это нарушения прав человека в 2020 году; [ситуация, когда] в 2021-м был захвачен летевший в Вильнюс самолёт; затем содействие России [в войне против Украины] в 2022-м. А теперь мы предлагаем дополнительно (и это согласовано) расширить санкционный режим против Беларуси с учётом гибридной активности в отношении ЕС».

«У нас достаточно причин сохранять санкции. Я не могу представить, как можно пересматривать их без того, чтобы Лукашенко фундаментально изменил своё поведение и был привлечён к ответственности. Поэтому мой ответ — нет. На следующей неделе мы, скажем так, отложим эту дискуссию ещё на год, потому что санкции просто будут продлены», — убеждён Будрис.

