Россия перекрывает ввоз дешевых иномарок через Беларусь 14 14.02.2026, 22:43

Перекупы исчезнут?

Россия с 1 апреля 2026 года готовит ужесточение правил ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Опубликованный проект постановления Минпромторга РФ фактически ликвидирует популярную схему экономии на таможенных платежах при импорте машин через Беларусь, Кыргызстан и Казахстан, пишет Telegraf.

Для россиян это означает рост цен на ввозимые таким образом автомобили и проблемы для тех, кто уже успел ими воспользоваться, так как от владельцев машин могут потребовать доплатить разницу пошлин.

Согласно документу российского Минпромторга, автомобили, ввозимые частными лицами для личного пользования из стран ЕАЭС, будут облагаться сбором по той же формуле, что и для юридических лиц.

В ведомстве пояснили «Интерфаксу», что изменения вводятся «для выравнивания условий оплаты утильсбора» и распространяют действующую формулу расчета на все категории граждан.

До сих пор в России существовала лазейка: физические лица могли ввозить машину в Россию, не доплачивая разницу в таможенных пошлинах между странами, если они планировали пользоваться автомобилем лично.

Но продажа такой машины была возможна либо через год, либо после уплаты коммерческого утильсбора. Однако даже после этой доплаты итоговая цена автомобиля оставалась ниже за счёт экономии на первичных таможенных платежах.

Наибольшей популярностью у импортёров пользовались Беларусь и Кыргызстан. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за 2025 год из Беларуси в Россию было ввезено 17,1 тысячи новых и 19,1 тысячи подержанных автомобилей, а из Кыргызстана — 53,6 тысячи новых и 2,8 тысячи машин с пробегом.

Эксперт по подбору автомобилей Роман Трофимов ранее описывал типичные схемы экономии: в Беларуси машины оформляли на местных льготников, имеющих право на 50-процентную скидку на пошлину, а в Кыргызстане в таможенных документах указывали заниженную стоимость авто.

Решение Минпромторга неизбежно приведёт к удорожанию машин, предупреждают участники рынка. Глава компании E.N. Cars Евгений Забелин привёл в пример китайский кроссовер Zeekr 9х, который, по его оценке, может подорожать почти на 2 миллиона рублей — до 12 миллионов.

Однако риски могут затронуть не только будущих покупателей. Артём Самородов, эксперт по автобизнесу, не исключает, что требования о доплате разницы могут быть предъявлены и нынешним владельцам машин, ввезённых по старой схеме после 1 апреля 2024 года.

«Теоретически все, кто после 1 апреля 2024 года привёз машины с заниженной стоимостью, могут получить доначисления. Активно ввоз из Киргизии… идёт уже 1,5 года», — предположил Самородов.

Похожий прецедент уже был осенью 2025 года, когда Федеральная таможенная служба (ФТС) начала пересчитывать утильсбор на автомобили, произведённые в Казахстане и ввезённые в Россию. Тогда владельцы таких машин стали получать уведомления о необходимости доплатить до 3,5 миллиона рублей.

Напомним, что в Беларуси дилеры требуют и вовсе ограничить право белорусов ввозить самостоятельно машины в страну для последующей продажи.

Недавно Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила ограничить белорусам возможность перепродажи автомобилей, ввезённых из-за границы для личного пользования. Такое предложение, по словам главы БАА Сергея Вариводы, было внесено правительству в конце прошлого года.

«Как нам кажется, такой инструмент не ограничивал бы права граждан на возможность дёшево приобрести автомобиль и ввезти его для себя, в том числе малообеспеченных категорий. Я имею в виду тех же многодетных и инвалидов», — заявил глава БАА на пресс-конференции в Минске.

