Минздрав подтвердил факт потопа в Витебской больнице 14.02.2026, 19:32

«Белые халаты» утверждают, что повреждено дорогое оборудование.

Устранены «практически все последствия инцидента» в Витебской городской больнице скорой медпомощи, в результате которого «в операционный блок и ряд других отделений больницы протекла горячая вода из поломанной трубы», обратил внимание сайт «Позiрк» на сообщение Минздрава.

«Пострадавших в результате инцидента не было — в это время оперативные вмешательства в операционном блоке не проводились, — говорится в сообщении. — Вся медицинская помощь населению оказывается в полном объёме — поток пациентов с хирургической патологией временно переориентирован на Витебскую областную больницу, где выполняются необходимые оперативные вмешательства в круглосуточном режиме».

По информации ведомства, вода залила помещения операционного блока, несколько палат, коридор хирургического и эндоскопического отделений, а также ряд кабинетов приёмного отделения. При этом, как утверждается, медицинское оборудование в этих помещениях не пострадало, поскольку «было укрыто водонепроницаемым материалом и вывезено в сухие помещения».

Отмечается, что в результате протечки «было частично повреждено гипсокартонное потолочное покрытие», которое сегодня ремонтируют либо заменяют. Заявлено, что «жалоб со стороны пациентов при проведении административного обхода в составе главного врача, заместителей главного врача, главной медицинской сестры не поступало».

«Основные отделения уже функционируют в обычном режиме. Работа УЗИ-кабинетов и ФЭГДС восстановлена. В операционном блоке ведутся работы по восстановлению деятельности, электроснабжение восстановлено. В ближайшее время приступят к работе специалисты сервисных организаций, отвечающие за работу оборудования оперблока», — отметил Минздрав.

Накануне инициатива «Белые халаты» со ссылкой на собственные источники сообщила, что в Витебской БСМП «прорвало трубу, в результате был затоплен весь операционный блок больницы», водой залило «приёмный покой и некоторые палаты, в которых находились пациенты».

«После того как вода начала выливаться, на протяжении нескольких часов не удавалось найти место прорыва и предотвратить аварию, — утверждала инициатива. — Ущерб оценивают, как «очень большой» — не подлежит восстановлению некоторое дорогостоящее оборудование, в том числе лапароскопические стойки и ИВЛ, рентген-оборудование, а также часть запасов протезов».

По данным «Белых халатов», в январе 2021 года в этой больнице произошла похожая авария — на третьем этаже хирургического корпуса «после прорыва трубы вода лилась с потолка». «Фактически потоп происходил в зоне рядом с операционными. Вода лилась несколько часов, пока сантехник не устранил течь. Но в тот раз обошлось без разрушительных последствий. Говорят, что на этот раз прорвало ту же трубу, что и 5 лет назад», — сообщила инициатива.

