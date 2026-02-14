«Кто у нас придумывает такие разные правила?»

14.02.2026, 21:35

В TikTok спорят из-за школьного учебника по математике.

Александр показал в TikTok учебник по математике для четвертого класса за 2022 год. В нем — пример с объяснением, как умножать четырехзначное число на однозначное. Мужчина обратил внимание на то, как записаны цифры в примере и возмутился тем, что это путает детей, пишет «Зеркало».

— Скажите, кто у нас в Беларуси придумывает такие вот разные правила? Кому мы платим? Вот правила умножения и деления. Четвертый класс, — говорит мужчина.

В примере нужно умножить 2400 на четыре. При этом четверка записана не под последним нолем, а под цифрой четыре. В объяснении автор предлагает умножить 24 на четыре, что равно 96, но помнить, что еще есть два ноля. И уже потом дописать их. Александр считает, что это путает детей.

— Цифра должна стоять здесь, — показывает он на последний ноль числа 2400. — Ноль тут, не ноль — цифра должна стоять здесь. Сразу умножаются единицы, потом десятки, затем сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. И в математике есть правило: все, что умножается на ноль, равно нулю.

Однако учительница с ним не согласилась и в классной работе ребенка исправила написание на то, как в учебнике. Хотя результат умножения остался верным.

Видео набрало больше 200 тысяч просмотров. Под ним — 743 комментария. Мнения в комментариях разделились:

«Я отличник, математика (алгебра и геометрия) были любимыми предметами, автор видео прав — так не было».

«Мне 36, школу закончила в 2007 году, было так, как в учебнике. По математике была отличницей, закончила политех после школы».

«В учебнике все правильно написано. При умножении, так же, как и при делении, нули переносятся в ответ».

«Мои дети отучились уже. И все делали так, как написано. Все отлично, не переживайте».

«Моя отличница принесла двойку по контрольной за то, что в примерах написала цифры под нолями? Перечеркнули все — и двойка».

«Все, что умножается на 0, равно 0, поэтому он просто сносится. Этому и 40 лет назад учили. А если надо умножить на двузначное число — это ж сколько нолей писать надо!»

«Я удивляюсь комментариям. Как потом ребенок будет умножать 2401 на четыре, если изначально его неправильно учат ставить цифры?»

«2401 не имеет 0 на конце. Будет ставить под единицей. Все логично».

«Меня тоже учили выравнивать цифры по правому краю, как утверждает автор. А результат куда ни пиши цифры — будет один и тот же».

«Я школу окончила больше 20 лет назад, и тогда еще было правило: под нулями число не ставится, и они просто сносятся вниз. Я вот логику вижу в этом».

«Это и визуально удобнее, и не ошибешься никогда. Сын в 6-м классе уже, но у меня подгорало от современных правил оформления и прочего. Особенно в шоке от того, что не нужно условие записывать в математике. Правильно записанное условие — залог быстрого решения задачи. Эх, жаль, что все эти слова в пустоту».

«А когда в столбик будешь перемножать 530 на 300 — следуй логике автора».

«Следующий пример: 2400 на 400. Надеюсь, ребенок будет слушать объяснения учителя внимательнее, а то все утонут в нолях».

«Я отлично училась в школе и точно помню, что нужно писать под последней цифрой. Меня тоже раздражает нововведение в учебниках. У моих старших (в 11-м и 9-м классах) детей по одному, у младшей уже по-другому».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com