В Мюнхене на протесты против иранского режима вышли 200 тысяч человек 7 14.02.2026, 21:45

Фото: AFP

Наследный принц обратился к президенту Трампу.

В Мюнхене прошла массовая демонстрация против иранских властей. По данным полиции, в акции участвовало около 200 000 человек — значительно больше, чем ожидалось. Мероприятие состоялось в субботу, 14 февраля, на фоне Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), на которую прибыл и Реза Пехлеви, проживающий в США сын свергнутого в 1979 году шаха и иранский оппозиционный деятель в изгнании. Днём он лично появился на митинге, пишет «Немецкая волна».

Несмотря на дождь, протестующие собрались на Терезиенвизе в центре Мюнхена. Когда Пехлеви вышел на сцену, многие участники акции, державшие его портреты, начали скандировать: «Да здравствует шах!». Акцию протеста против нынешнего руководства Ирана организовала оппозиционная группа The Munich Circle.

На митинге выступающие призывали к тому, чтобы в Иране начался мирный и демократический переход власти. Участники подчёркивали, что нынешние руководители в Тегеране должны понести ответственность за насилие и репрессии против собственного населения. Акции протеста прошли в субботу не только в Мюнхене, но и в ряде других крупных городов по всему миру, в частности, в Торонто и Лос-Анджелесе.

Реза Пехлеви заявил перед началом митинга, что, по его мнению, пришло время изменить политический строй Ирана. Он указал, что участники недавних протестов в стране не хотели реформирования существующих институтов — они просили международной поддержки в том, чтобы полностью заменить режим.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Пехлеви сказал, что иранцы слышали его заявления о том, что помощь «уже в пути», и выразил надежду, что США действительно помогут. Он отметил, что многие в стране доверяют американскому лидеру и рассчитывают на его вмешательство.

