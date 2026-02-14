Белорусский футболист помог ЦСКА победить в софийском дерби 1 14.02.2026, 22:21

1,962

Эбонг вышел на замену и забил решающий гол.

В очередном матче первенства Болгарии софийский ЦСКА выиграл у земляков из ЦСКА-1948 со счетом 2:0. Второй гол на счету недавно пришедшего в команду белорусского полузащитника Макса Эбонга, вышедшего на замену на 62-й минуте, пишет «Прессбол».

Еще один наш соотечественник, голкипер Федор Лапоухов, провел в составе ЦСКА все 90 минут. А вот защитник ЦСКА 1948 Егор Пархоменко не попал в заявку.

Напомним, не далее как во вторник ЦСКА и ЦСКА-1948 мерились силами в четвертьфинале Кубка Болгарии. Тогда ЦСКА также выиграл со счетом 2:0, причем второй гол также забил Эбонг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com