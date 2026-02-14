22 мая 2026, пятница, 23:22
Белорусский футболист помог ЦСКА победить в софийском дерби

  • 14.02.2026, 22:21
Эбонг вышел на замену и забил решающий гол.

В очередном матче первенства Болгарии софийский ЦСКА выиграл у земляков из ЦСКА-1948 со счетом 2:0. Второй гол на счету недавно пришедшего в команду белорусского полузащитника Макса Эбонга, вышедшего на замену на 62-й минуте, пишет «Прессбол».

Еще один наш соотечественник, голкипер Федор Лапоухов, провел в составе ЦСКА все 90 минут. А вот защитник ЦСКА 1948 Егор Пархоменко не попал в заявку.

Напомним, не далее как во вторник ЦСКА и ЦСКА-1948 мерились силами в четвертьфинале Кубка Болгарии. Тогда ЦСКА также выиграл со счетом 2:0, причем второй гол также забил Эбонг.

