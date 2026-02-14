Радослав Сикорский: Реальный вопрос — когда треснет российская экономика 2 14.02.2026, 22:42

Радослав Сикорский

У Кремля уже начались проблемы на фронте.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский акцентировал, что теперь Европа является основным поставщиком помощи Украине, заменив США, — а потому имеет полное право на место за столом переговоров по российско-украинской войне.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в субботу во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сикорский акцентировал на том, что лидерская роль США в переговорах была бы естественной в условиях, когда США были ключевым донором помощи Украине, но за последний год доля европейской помощи кардинально возросла.

«Сейчас мы платим за эту войну. Американские расходы на эту войну за последний год были почти нулевыми. Мы покупаем американское оружие, которое поставляется Украине. В Конгрессе США нет ни одного пакета помощи и даже перспектив его появления. А если мы платим, если это о нашей безопасности также — не только Украины, то мы заслуживаем место за столом», — подчеркнул Радослав Сикорский.

В своём выступлении он отдельно акцентировал на имперско-колониальной природе войны, которую Путин начал против Украины, и на том, что эта война является продолжением всего, что происходило в прошлые столетия, — напомнив о запрете украиноязычных книг в царской России, Голодоморе и уничтожении интеллигенции в советские времена.

«Путин говорит, что хочет мира — в том смысле, как каждый диктатор и завоеватель хочет мира. Если вы сдадитесь, капитулируете — будет мир. Но на каких условиях? Россия может толеровать украинскость как что-то вроде «провинциального русского фольклора». Но Россия — или, по крайней мере, Путин — не может стерпеть существование Украины как нации с собственной идентичностью, историей, интересами безопасности», — подчеркнул Сикорский.

«Сейчас вопрос в этой войне — кто «треснет» первым. Украинцы демонстрируют, что на фронте они не «трещат». Продвижения России — незначительные. История учит нас, что бомбардировка населения здесь не работает... Поэтому реальный вопрос — когда у Путина закончатся ресурсы на ведение этой войны и затрещит российская экономика», — отметил глава МИД Польши.

